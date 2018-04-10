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Следователи выяснят, по чьей вине в Ростовском районе потекла вода с навозом

10 апреля 2018 10:53
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ЧП, ЖКХ, Ростов Великий, вода в Ростове

Информацией о попавшем в водопровод Ростова Великого и окрестных населённых пунктов навозе заинтересовались следователи. Сотрудники СУ СКР по Ярославской области изучили, что по этой теме сообщали средства массовой информации и внимательно отследили хронику событий на 76.ru и решили провести доследственную проверку.

— В СМИ прозвучала информация о том, что от жителей города Ростова и Ростовского района Ярославской области поступает большое количество жалоб на качество водопроводной воды, которая оказалась в значительной степени загрязненной, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — В публикациях сказано, что загрязнение воды стало возможным в результате бездействия сотрудников регионального госпредприятия «Водоканал Южный», ответственных за своевременное проведение мероприятий по очистке воды и обеспечение безопасности водоснабжения.

Сейчас следователи выясняют, по чьей вине произошло ЧП. Будет ли возбуждено уголовное дело, они решат, когда закончат проверку. Если виновника найдут, то ему будет грозить реальный срок по статье «Халатность».

С прошлой недели более 20 тысяч жителей Ростовского района мучаются из-за того, что у них из кранов течёт вонючая и мутная вода. Случилось это из-за того, что в реку Устье вместе с талым снегом попал навоз с полей местного сельхозпредприятия.

Из-за попавшего в водопровод навоза произошёл крупный скандал: более 200 ростовцев вышли на митинг, а один бывший житель города даже устроил одиночный пикет в Москве у стен Кремля.

Люди скупили всю питьевую воду в супермаркетах и стали ездить за город на святой источник. Потому что водопроводную воду не то что нельзя пить, ею стало даже невозможно умыться. Власти пригнали в город водовозы с чистой водой, и к ним стали выстраиваться очереди. Но всем, конечно, не хватило.

Вчера запах навоза заглушили хлоркой. Сейчас вода стала уже не такой мутной, но местные жители говорят, что пить её до сих пор нельзя. Глава Ростова Великого говорит, что осталось потерпеть совсем немного — скоро проблему устранят.

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Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев
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