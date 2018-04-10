В Ярославле второй раз загорелась одна и та же квартира

Пожарным пришлось влезать в квартиру через окно

В понедельник вечером в доме на проезде Шавырина, 16 загорелась квартира. Сообщение об этом поступило в 20:47 в дежурную смену МЧС.

На месте пожара работали 2 машины и 11 спасателей. Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось залезать в квартиру через окно. За 20 минут с пожаром удалось справиться.

Как сообщают очевидцы, эта квартира загорается не впервые.

— Мужчина уснул пьяный с сигаретой, — написала Екатерина Филимонова в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Его отвезли на скорой. Говорят, всё обошлось. В том году так же горел.

В МЧС подтвердили, что в огне никто не пострадал.

— Уничтожено имущество на площади 3 квадратных метра, закопчена квартира на площади 20 квадратных метров, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Еще один крупный пожар произошёл в конце марта в двухэтажном доме на Московском проспекте. Загорелась комната на втором этаже, которую использовали как склад.