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В Ярославле второй раз загорелась одна и та же квартира
10 апреля 2018 09:28
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В понедельник вечером в доме на проезде Шавырина, 16 загорелась квартира. Сообщение об этом поступило в 20:47 в дежурную смену МЧС.
На месте пожара работали 2 машины и 11 спасателей. Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось залезать в квартиру через окно. За 20 минут с пожаром удалось справиться.
Как сообщают очевидцы, эта квартира загорается не впервые.
— Мужчина уснул пьяный с сигаретой, — написала Екатерина Филимонова в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Его отвезли на скорой. Говорят, всё обошлось. В том году так же горел.
В МЧС подтвердили, что в огне никто не пострадал.
— Уничтожено имущество на площади 3 квадратных метра, закопчена квартира на площади 20 квадратных метров, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Еще один крупный пожар произошёл в конце марта в двухэтажном доме на Московском проспекте. Загорелась комната на втором этаже, которую использовали как склад.
Фото: Екатерина Филимонова «Жесть Ярославль»/VK.com
Видео: Екатерина Филимонова/Vk.com
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