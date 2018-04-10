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Залило так, что фура провалится: в Ярославле из-за талого снега начался потоп
10 апреля 2018 06:30
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Через такие лужи не перепрыгнут даже супергерои. Какой-то ужас творился вчера на улице Калинина в сторону Иваново. Там не потоп — потопище. Водой залило всю проезжую часть, да так, что пройти можно только в сапогах, а ехать на машине — вообще лучше не ехать.
И это всё от снега, который растаял, а вода стекла прямо на дорогу.
— Уже обочину смыло, подмывает асфальт, если дорогу не перекроют, то фура провалится. Мы сообщили в мэрию, в водоканал, — рассказывает очевидец Ярослав Мазур.
В мэрии Ярославля пояснили, что по распоряжению Владимира Слепцова коммунальщики работают там с восьми вечера. Мы следим за развитием событий.
Фото: Ярослав Мазур
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