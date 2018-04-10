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В Рыбинске у «Мерседеса» отлетело колесо и вылетело на встречку
10 апреля 2018 07:00
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Отделались лёгким испугом. В Рыбинске у «Мерседеса» отлетело переднее колесо и вылетело прямо на встречные машины.
— У «Мерседеса» отлетело левое переднее колесо и улетело на встречку через дорогу. Как раз передо мной катилось, — рассказывает автовладелец Александр Кузьминский.
Колесо задело одну из проезжающих машин. Участники ДТП вызвали сотрудников ГИБДД. К счастью, как сообщают очевидцы, никто не пострадал.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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