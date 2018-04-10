В Рыбинске у «Мерседеса» отлетело колесо и вылетело на встречку

Никто не пострадал

Отделались лёгким испугом. В Рыбинске у «Мерседеса» отлетело переднее колесо и вылетело прямо на встречные машины.

— У «Мерседеса» отлетело левое переднее колесо и улетело на встречку через дорогу. Как раз передо мной катилось, — рассказывает автовладелец Александр Кузьминский.

Колесо задело одну из проезжающих машин. Участники ДТП вызвали сотрудников ГИБДД. К счастью, как сообщают очевидцы, никто не пострадал.