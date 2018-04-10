|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле спасли двух детей, катавшихся по Волге на льдине
9 апреля 2018 22:10
1 625 1
Всё могло закончиться печально, но прохожие вовремя среагировали. В Ярославле спасли двух мальчиков, катавшихся на льдине. Двое ребят 10 и 13 лет забрались на большую льдину и плыли на ней по Волге. Как говорят очевидцы, улыбались, махали сверстникам, гуляющим на берегу. Но взрослые среагировали быстро и набрали 112.
— Гуляю сегодня в 18:00 в Павловской роще и замечаю вдалеке одиноко плывущую по Волге льдину. И на ней вроде как птицы, но уж больно большие. Через несколько минут масштаб проясняется, а «птицы» обретают руки и начинают грести, тут я понимаю, что нужно звонить 112. Через 3 минуты к бедолагам оперативно подъехал катер ГИМС. Двое мальчиков 10 и 13 лет, решившие открыть навигацию, были доставлены на берег и переданы в руки бригады скорой помощи, что подъехала к пристани Иваньково. Ребята живы, на вид здоровы, но всё же их отвезли в больницу на обследование. Сотрудники МЧС рассказали, что льдина была не только очень небольшая, но и готова вот-вот расколоться на куски, поэтому пришлось действовать очень аккуратно, — рассказал очевидец произошедшего Илья Бесхлебный.
Хорошо, что всё закончилось так благополучно.
Тем временем ярославские спасатели предупреждают: на лёд выходить опасно. А, если и выходите, то бейте палками по льду.
Фото: Илья Бесхлебный
|
Новое на сайте
Фильм недели
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров