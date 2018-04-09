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«Развёл» пенсионерку в социальных сетях: у ярославны украли 55 тысяч рублей
9 апреля 2018 21:02
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Хотела взять кредит, а попалась на удочку мошенников. 57-летняя женщина получила сообщение в одной из социальных сетей. Мошенник назвался представителем банка и предложил кредит на выгодных условиях. Пенсионерке как раз были нужны деньги, поэтому она согласилась. Мошенник убедил её сообщить данные банковской карты. В результате у женщины списали 55 тысяч рублей.
— По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемые разыскиваются, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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