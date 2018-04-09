В центре Ярославля перекроют движение и запретят парковку

Знаки на Флотской улице поставят постоянные

В Ярославле в воскресенье, 15 апреля, перекроют движение в центре города. Проехать будет нельзя по Которосльной набережной от дома № 14 до пересечения с улицей Подзеленье. Перекрыта будет и улица Подзеленье.

— Ограничения будут действовать с 9 до 15 часов, — рассказали в мэрии Ярославля. — Они необходимы для обеспечения безопасности на спортивном празднике «Притяжение весны — 2018».

И это ещё не все ограничения. С 30 апреля на улице Флотской запретят остановку и стоянку транспорта по нечётной стороне. И это не временная мера. Знаки здесь поставят постоянные.

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