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В центре Ярославля перекроют движение и запретят парковку
9 апреля 2018 17:26
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В Ярославле в воскресенье, 15 апреля, перекроют движение в центре города. Проехать будет нельзя по Которосльной набережной от дома № 14 до пересечения с улицей Подзеленье. Перекрыта будет и улица Подзеленье.
— Ограничения будут действовать с 9 до 15 часов, — рассказали в мэрии Ярославля. — Они необходимы для обеспечения безопасности на спортивном празднике «Притяжение весны — 2018».
И это ещё не все ограничения. С 30 апреля на улице Флотской запретят остановку и стоянку транспорта по нечётной стороне. И это не временная мера. Знаки здесь поставят постоянные.
Читайте также: в Ярославле решили возобновить троллейбусные маршруты № 2 и № 6.
Фото: Александра Савельева
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