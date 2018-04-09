×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь
Эксклюзив

Город

Запах навоза заглушили хлоркой: власти рассказали, когда перестанет вонять вода в Ростовском районе

9 апреля 2018 16:46
3 885 0
ЧП, ЖКХ, Ярославль, вода в Ростове

В Ярославской области власти признали, что попадание навоза в водопровод — это серьёзное ЧП. Проблема с грязной водой привела к тому, что люди не могут ни помыться, ни чаю попить. За чистой водой из цистерн выстраиваются очереди. 76.ru разбирался, что делают власти, чтобы вернуть людям нормальную воду, когда это произойдёт и какие глобальные проблемы вскрыл этот скандал.

— Чтобы обеззаразить воду, мы ввели режим гиперхлорирования. Это официальный режим, одобренный Роспотребнадзором, — объяснил корреспонденту 76.ru мэр Ростова Великого Андрей Лось. — Теперь вода пахнет хлоркой, но она хотя бы безопасная.

Озвучил градоначальник и приблизительные сроки решения проблемы. 

— Если смотреть оптимистично, то потребуется ещё день или два, — предположил Андрей Лось.

С чего всё началось

Без чистой воды жители Ростовского района остались сразу после потепления. В этот момент на полях оттаял снег. Как раз в том месте, где местное сельхозпредприятие вывалило огромное количество навоза. И тот вместе с талым снегом стёк в реку Устье, на которой в Ростовском районе стоит водозабор. В квартирах ростовцев завоняла вода из-под кранов.

Жители бросились скупать канистры с питьевой водой из магазинов. Дошло до того, что в супермаркетах практически не осталось воды. Ездят по Ростову и специальные машины, где люди могут взять чистой воды. Достаётся не всем. Некоторые ростовцы даже ездят с канистрами на святой источник, который находится за городом по пути к Борисоглебу.

Из-за попавшего в водопровод навоза произошёл крупный скандал: более 200 ростовцев вышли на митинг, а один бывший житель города даже устроил одиночный пикет в Москве у стен Кремля.

В районе ситуация хуже.

— У нас вода ужасная и весной, и зимой, и осенью — всегда, — жалуется жительница посёлка Семибратово Галина Онучина. — Но сейчас хуже, чем всегда.

И к здешним жителям водовозы не приезжают. Каждый придумывает сам, где взять воды.

Что говорит мэр

Местные власти дают советы.

— Ситуация уже нормализовалась и люди могут помыть руки водой из-под крана, — отрапортовал глава сельского поселения Семибратово Александр Чекин. — А для питья воду можно брать в магазине или в другой части посёлка. Здесь колонки подключены к другому водоводу — из скважин.

Почему в Ростове всё так плохо с водой

Информацию о ЧП растиражировали региональные и столичные СМИ, местные паблики в социальных сетях. Тут-то и всплыла давняя проблема —  в целом плохая система очистки на водозаборе в Ростовском районе на реке Устье.

Система очистки на ростовском водозаборе примитивна донельзя. А в том же Семибратово ещё проще. Если не углубляться в подробности, то это просто чаны, в которые попадает вода из реки, отстаивается, а потом идёт в городской водопровод. Около пяти лет назад здесь стали строить современные очистные сооружения. Но тогда куда-то пропали деньги, выделенные на работы. Были суды, но в итоге не нашлись ни деньги, ни виновные.

— Теперь будем модернизировать систему очистки воды, — настроен позитивно Андрей Лось. — Об этом уже обговорено на разных уровнях, информация доведена до губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Подслушано Ростов Великий/Vk.com, Михаил Контуев, Артём Рассамагин/Vk.com
Продажа авто, мото
Далее: В Ярославской области маму с ребёнком объявили в общественный розыск спустя восемь лет после пропажи

Новое на сайте
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу
Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Фильм недели
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (9): ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (13): да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 59,80 61,00
EUR 73,79 74,80
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 10.04
USD 58,57 0,74
EUR 71,88 1,18
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.