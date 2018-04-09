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В Ярославской области маму с ребёнком объявили в общественный розыск спустя восемь лет после пропажи
9 апреля 2018 15:15
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В Ярославской области разыскивают семью, которая пропала почти восемь лет назад. Оксана Пушкарь и её сын Никита ушли из дома в деревне Лапино Некрасовского района в сентябре 2010 года. Тогда женщине было 24 года, а её сыну всего 4. И до сих пор их местонахождение не установлено.
Сначала маму и малыша искали оперативные сотрудники без привлечения общественности. Но, к сожалению, это не принесло результатов. Поэтому следователи обратились за помощью к жителям Ярославской области.
Есть все шансы, что мама и её сын живы, поскольку в распоряжении оперативных сотрудников появилась фотография мальчика, сделанная в 2013 году. На ней ребёнок сидит за школьной партой. Как нам стало известно, женщина с ребёнком жили одни. Да и особо близких родственников у них нет.
Приметы Оксаны Пушкарь: рост 160–170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо круглое смуглое, глаза карие, волосы прямые, родинка на левом веке.
— Всех, кто располагает информацией о местонахождении Оксаны Пушкарь и её сына Никиты, просим сообщить по телефонам: 8 (4852) 72-65-26, 8 (4852) 72-63-85, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
В Ярославле уже пропадала мама вместе с ребёнком. Спустя месяц женщину с трёхлетним сыном нашли на теплотрассе.
Фото: СУ СК РФ по Ярославской области
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