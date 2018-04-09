Смертельное ДТП: у водителя «Матиза», зажатого между фурами, остался маленький сын

Сегодня с Иваном простились родные и друзья

Авария, произошедшая в ночь на 6 апреля на трассе М-8 в Даниловском районе, была страшной. Автомобиль «Матиз» зажало между двумя огромными фурами.

— От удара водителя выкинуло из машины, — рассказал дорожный рабочий, разбиравший место аварии. — На дороге был кошмар...

Погибший водителем «Матиза» оказался 31-летний даниловец Иван Щербаков. Сегодня прошли его похороны.

Друзья и знакомые не могут поверить в трагическую гибель Ивана. Мужчина работал машинистом локомотива на железной дороге. У него осталась молодая жена и маленький ребёнок — сыну нет ещё и года.

Машину зажало между фурами

Авария произошла на 285-м километре трассы «Холмогоры». «Матиз» столкнулся с грузовиком «Ивеко». В это же время за «Ивеко» ехала другая такая же фура, и она уже впечатала маленький автомобиль. Машину зажало между двумя грузовиками. Иван погиб на месте.