Погашена часть долга экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова

Евгений Урлашов отдал государству 29 миллионов рублей

Евгений Урлашов частично погасил долг перед государством. Судебные приставы получили с бывшего мэра Ярославля 29 миллионов рублей.

— На счёт государства перечислены 494 642 долларов США и 9 600 евро. В рублёвом эквиваленте эта сумма составляет 29 миллионов рублей. Эти деньги проходили по делу в качестве вещественных доказательств, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Всего же Евгений Урлашов должен выплатить 60 миллионов рублей. Именно такой штраф, а также 12 лет и 6 месяцев лишения свободы назначил ему суд.

Кстати, недавно экс-мэр Ярославля попросил президента о помиловании.