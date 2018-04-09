Ярославские власти рассказали, откуда к нам везут мусор московские машины

Мусоровозы с московскими номерами, приезжающие на ярославские свалки, уже не скрыть

Власти заявили — московский мусор из Москвы в Ярославль не вывозят. Ответственность за это сегодня взял на себя в эфире радио «Эхо Москвы — Ярославль» директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

— Никаких договорённостей о том, что Ярославская область будет принимать мусор из других регионов, нет, — заявил чиновник.

Он также уточнил, что в Ярославской области всё же работают несколько столичных организаций, использующих технику с московскими номерами, но возят они только местный мусор.

Мусорный скандал в Ярославской области разгорелся после того, как лидер местного отделения КПРФ увидел машины с московскими номерами, въезжающие на ярославский полигон «Скоково». Александр Воробьёв заподозрил, что в наш регион везут столичные отходы. Мы разбирались, грозит ли нам теперь мусорная катастрофа, подобная волоколамской.

После этого власти стали выдавать информацию на «мусорную» тему. По ТВ рассказали о новой системе по обращению с отходами.

Сейчас в Ярославской области есть 19 мест, куда сваливают твердые коммунальные отходы, и один полигон, куда свозят промышленный мусор.