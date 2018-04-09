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Дело о смертельном ДТП на Октябрьском мосту передано в суд
9 апреля 2018 12:46
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Уголовное дело по факту смертельного ДТП на Октябрьском мосту в конце декабря прошлого года направлено в суд. Об этом нам сообщили в следственном отделе следственного управления ГИБДД УМВД по Ярославской области.
Резонансное ДТП произошло 22 декабря вечером. На Октябрьском мосту столкнулись «Тойота» и «Ауди». Автомобиль «Тойота» вылетел на встречку и столкнулся с «Ауди». В результате аварии погиб 29-летний водитель «Ауди» Сергей Тетерин.
Аварию спровоцировал 55-летний водитель «Тойоты», который, как оказалось, был пьян. Спустя несколько месяцев после аварии мы пообщались с мужчиной. Он сказал, что очень переживает из-за случившегося.
— Очень жаль родных, погиб молодой парень. Честное слово, лучше бы со мной это произошло, — сказал нам обвиняемый в ДТП.
Судебное заседание он ждёт на воле. Мужчину не стали задерживать из-за проблем со здоровьем. Сам он говорит, что у него сахарный диабет.
В этом ДТП не всё так просто. Как удалось выяснить, погибший Сергей Тетерин сам был лишён водительских прав за пьяную езду. В тот вечер он ехал с корпоратива жены.
Фото: Ольга Прохорова
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