Чиновники назовут ярославцам имена тех, кто виноват в разваливающихся дорогах

Ярославцам расскажут честно о ремонте дорог

Уже завтра в Ярославле чиновники обсудят с жителями одну из самых больных тем — ремонт дорог. В здании «Ярдорслужбы» устроят общественные обсуждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в ярославской агломерации.

На этой встрече всем, кто неравнодушен к состоянию дорог города, расскажут много интересного о планах, текущей ситуации и о том, кто ответственен за разваливающиеся дороги.

— Будут доклады о том, в какой точке сейчас находится реализация проекта ярославской агломерации, — рассказали организаторы общественных обсуждений. — А также затронем тему гарантий и контроля за объектами.

Также чиновники ещё раз озвучат список дорог, для которых в ближайшее время начнут искать подрядчиков через торги. Встреча пройдёт 10 апреля в 15:00 по адресу Ухтомского, 9.

В самом Ярославле торги на ремонт дорог уже объявили, но на них тут же нажаловались в ФСБ, заподозрив в нечестных махинациях.