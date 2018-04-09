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Город

Искали всем городом: в Тутаеве водитель забыл, где оставил грузовик

9 апреля 2018 09:41
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Ярославская область, Тутаев, грузовик

Целую зиму на Советской улице в Тутаеве простоял бесхозный грузовик. Оказалось, не совсем бесхозный — просто хозяин машины забыл, где её оставил. Или сделал вид, что забыл? У жителей Тутаева такое объяснение, почему грузовик всю зиму мешал уборке улицы, вызвало смех и массу вопросов: как можно в маленьком городе потерять большой грузовик.

— Если бы забыл, то подал бы в розыск, — написала в комментариях в тутаевском паблике «ВКонтакте» Лия Семёнова. — Дэпээсники быстро бы обнаружили. Это же не иголка в стоге сена.

6 апреля по нескольким пабликам в соцсетях разместили объявление о машине.

Примерно через сутки хозяин грузовика нашёлся.

— Хозяин грузовика найден благодаря моему посту в ярославском паблике для водителей, — написал Александр Степуро в группе «Подсмотрено в Тутаеве» в соцсети «ВКонтакте». — Он написал, что ближайшее время заберёт его. Сам хозяин машины живёт в Ярославле, приехал в Тутаев и забыл, где оставил. С осени искал его.

Забыл бы владелец свой грузовик в Ярославле, возможно, его отыскали бы гораздо раньше. Городские власти Ярославля и общественники объявили совместную войну автомобилям-«подснежникам», которые с осени стоят, превратившись в большие сугробы.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: «Подсмотрено в Тутаеве»/VK.com
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