В Красноперекопском районе перевернулся внедорожник

Внедорожник перевернулся на крышу

Вечером в воскресенье в Ярославле на улице Осипенко возле дома № 7 произошло ДТП. С дороги съехал внедорожник Hover Great Wall, машина опрокинулась в кювет и перевернулась на крышу.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и МЧС.

К счастью, никто из людей в аварии не пострадал.

— В результате ДТП пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Еще одна авария произошла в воскресенье утром на трассе М-8. От вылета на встречку «Хонду» спасли тросы, машина повредила 20 метров ограждения.