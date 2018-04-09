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В Красноперекопском районе перевернулся внедорожник
9 апреля 2018 09:19
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Вечером в воскресенье в Ярославле на улице Осипенко возле дома № 7 произошло ДТП. С дороги съехал внедорожник Hover Great Wall, машина опрокинулась в кювет и перевернулась на крышу.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и МЧС.
К счастью, никто из людей в аварии не пострадал.
— В результате ДТП пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Еще одна авария произошла в воскресенье утром на трассе М-8. От вылета на встречку «Хонду» спасли тросы, машина повредила 20 метров ограждения.
Фото: МЧС
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