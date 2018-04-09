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В Ярославской области «Хонда» протаранила 20 метров ограждения: есть пострадавший
9 апреля 2018 08:39
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Только тросы спасли от вылета на встречку. Вчерашний день водитель «Хонды», ехавший по трассе М-8 в Москву, может считать своим вторым днём рождения. Всё произошло 8 апреля в 10 утра на 217-м километре дороги в Ярославской области. Иномарку занесло, и она ударилась о тросовые ограждения. Сбила пять столбиков и повредила 20 метров разделительного ограждения.
— Пострадал один человек, — говорят очевидцы.
Детали ещё уточняются.
Фото: читатель 76.ru
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