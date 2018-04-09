В Ярославле в эпичную аварию угодили троллейбус и автобус: оба с пассажирами

Аварию в интернете назвали эпичной

В Ярославле на Тутаевском шоссе в районе жилого комплекса «Яблоневый посад» вчера днём дорогу не поделили троллейбус №4 и автобус, ехавший по 60-му маршруту. Транспорт ехал в сторону центра в попутном направлении. Как водители общественного транспорта умудрились сцепится на дороге — удивило всех.

— Они ехали с пассажирами и в сторону центра, — рассказал свидетель аварии. — Как они так умудрились — непонятно. Слава богу, из пассажиров никто серьёзно не пострадал.

Однако на место ДТП приехала машина скорой помощи, медики убедились, что все пассажиры в порядке.

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