В Ярославле из колонии-поселения сбежал преступник: жителей просят быть осторожными

На кистях рук у беглеца есть частично сведённые татуировки «перстни»

В Ярославле из колонии-поселения сбежал преступник. Сотрудники регионального управления ФСИН опубликовали приметы беглеца — 38-летнего Дмитрия Сергеева:

— На кистях рук у мужчины есть частично сведённые татуировки «перстни», — сказали в ведомстве.

Всех, кто как-то может помочь в поимке преступника, просят позвонить по телефонам: (4852) 49-03-00, 49-02-27 или конфиденциально по номерам: +7 980 662-51-52 или +7 920 131-52-59.

Также в УФСИН рассказали, что мужчина опасен. Он может заниматься грабежами на улице или кражами в магазинах и торговых центрах.

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