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В Ярославле из колонии-поселения сбежал преступник: жителей просят быть осторожными
9 апреля 2018 07:15
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В Ярославле из колонии-поселения сбежал преступник. Сотрудники регионального управления ФСИН опубликовали приметы беглеца — 38-летнего Дмитрия Сергеева:
— На кистях рук у мужчины есть частично сведённые татуировки «перстни», — сказали в ведомстве.
Всех, кто как-то может помочь в поимке преступника, просят позвонить по телефонам: (4852) 49-03-00, 49-02-27 или конфиденциально по номерам: +7 980 662-51-52 или +7 920 131-52-59.
Также в УФСИН рассказали, что мужчина опасен. Он может заниматься грабежами на улице или кражами в магазинах и торговых центрах.
Читайте также: статистика с зоны — кто и за что сидит в колониях Ярославской области.
Фото: УФСИН России по Ярославской области
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