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Эксклюзив
Ярославца зарезали в собственной квартире: первые подробности страшного убийства
8 апреля 2018 18:35
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В Ярославле в квартире многоэтажки на Ленинградском проспекте произошло дерзкое убийство. Тело 62-летнего хозяина нашла супруга, когда пришла домой.
— Сегодня утром сюда приехали полицейские и следователи, — рассказывают жильцы многоквартирного дома. — Они сказали, что преступление было совершено с особой дерзостью.
Сейчас следователи СУ СКР по Ярославской области решают вопрос о возбуждении уголовного дела по этому преступлению.
— На теле убитого было колото-резаное ранение в районе грудной клетки, — рассказали в региональном управлении Следственного комитета. — Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Подробнее о преступлении следователи не рассказывают, ссылаясь на тайну следствия. Но, как полагают в правоохранительных органах, это дело будет громким.
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Фото: Альберт Петров
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