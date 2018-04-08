Ярославца зарезали в собственной квартире: первые подробности страшного убийства

Убийство произошло в доме № 53 по Ленинградскому проспекту

В Ярославле в квартире многоэтажки на Ленинградском проспекте произошло дерзкое убийство. Тело 62-летнего хозяина нашла супруга, когда пришла домой.

— Сегодня утром сюда приехали полицейские и следователи, — рассказывают жильцы многоквартирного дома. — Они сказали, что преступление было совершено с особой дерзостью.

Сейчас следователи СУ СКР по Ярославской области решают вопрос о возбуждении уголовного дела по этому преступлению.

— На теле убитого было колото-резаное ранение в районе грудной клетки, — рассказали в региональном управлении Следственного комитета. — Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Подробнее о преступлении следователи не рассказывают, ссылаясь на тайну следствия. Но, как полагают в правоохранительных органах, это дело будет громким.

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