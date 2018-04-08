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Хроника

Город

Коммунальное ЧП в Ростовском районе: в городской водопровод попал навоз. Хроника событий

8 апреля 2018 17:38
93 0
ЧП, ЖКХ, вода, Ярославль, Ростов Великий

В Ростовском районе Ярославской области большое коммунальное ЧП. Третий день из кранов течёт вонючая и мутная вода. В зоне, где в водопровод попал навоз, живёт более 20 тысяч человек. Мы публикуем хронику событий из Ростовского района, где местные жители не могут ни попить, ни помыться.

8 апреля

08.04 15.29 Жители Ростова выходят на митинг. Там они подписали резолюцию, в которой призвали власти к ответу за вонючую воду, а также попросили перерасчёт за воду такого качества.

08.04 16.35 Ростовцы предлагают друг другу помощь. Люди, у которых есть свои источники, предлагают свой душ тем, кому нужно помыть детей.

06.04 19.30. Жители Ростова Великого и населённых пунктов в районе забили тревогу — водопроводная вода стала мутной и вонючей. Такую воду не то, что пить невозможно, даже руки помыть нельзя.

07.04 10.15 Жители Ростова скупают канистры с питьевой водой из магазинов. Ситуация дошла до того, что в супермаркетах практически не осталось воды. Поэтому люди спрашивают в соцсетях: где купить воды?

07.04 10.55 По Ростовскому району стали ездить пожарные машины и развозить воду. К ним люди стали выстраиваться в очередь.

07.04 11.43 Администрация Ростовского района утверждает: ничего страшного не произошло.
В связи с начавшимся весенним паводком в водозаборные источники не исключается попадание в воду талых вод. Контроль за качеством питьевой воды проводится специалистами ежечасно, - заявили чиновники и порекомендовали подольше кипятить воду. 

07.04 12.47 К решению проблемы подключаются региональные власти. В Ярославской области создаётся оперативный штаб.

07.04 15.32 Стала известна причина, из-за которой вода стала вонючей и мутной. В реку Усьте, на которой стоит водозабор, вместе с талым снегом стекли тонны навоза с полей местного сельхозпредприятия.

07.04 19.14 Глава Ростовского района Алексей Константинов говорит, что полностью разделяет негодование всех, кто высказывается по поводу качества водопроводной воды. Чиновник рассказал, что делают власти и коммунальщики, чтобы очистить систему водоснабжения от навоза

Михаил Контуев
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Далее: «Всё предвидеть невозможно»: глава Ростовского района отчитался перед людьми за вонючую воду

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