Коммунальное ЧП в Ростовском районе: в городской водопровод попал навоз. Хроника событий

06.04 19.30. Жители Ростова Великого и населённых пунктов в районе забили тревогу — водопроводная вода стала мутной и вонючей. Такую воду не то, что пить невозможно, даже руки помыть нельзя.

07.04 10.15 Жители Ростова скупают канистры с питьевой водой из магазинов. Ситуация дошла до того, что в супермаркетах практически не осталось воды. Поэтому люди спрашивают в соцсетях: где купить воды?



07.04 10.55 По Ростовскому району стали ездить пожарные машины и развозить воду. К ним люди стали выстраиваться в очередь.

07.04 11.43 Администрация Ростовского района утверждает: ничего страшного не произошло.

В связи с начавшимся весенним паводком в водозаборные источники не исключается попадание в воду талых вод. Контроль за качеством питьевой воды проводится специалистами ежечасно, - заявили чиновники и порекомендовали подольше кипятить воду.

07.04 12.47 К решению проблемы подключаются региональные власти. В Ярославской области создаётся оперативный штаб.



07.04 15.32 Стала известна причина, из-за которой вода стала вонючей и мутной. В реку Усьте, на которой стоит водозабор, вместе с талым снегом стекли тонны навоза с полей местного сельхозпредприятия.



07.04 19.14 Глава Ростовского района Алексей Константинов говорит, что полностью разделяет негодование всех, кто высказывается по поводу качества водопроводной воды. Чиновник рассказал, что делают власти и коммунальщики, чтобы очистить систему водоснабжения от навоза

