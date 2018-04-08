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Хроника
Коммунальное ЧП в Ростовском районе: в городской водопровод попал навоз. Хроника событий
8 апреля 2018 17:38
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ЧП, ЖКХ, вода, Ярославль, Ростов Великий
В Ростовском районе Ярославской области большое коммунальное ЧП. Третий день из кранов течёт вонючая и мутная вода. В зоне, где в водопровод попал навоз, живёт более 20 тысяч человек. Мы публикуем хронику событий из Ростовского района, где местные жители не могут ни попить, ни помыться.
8 апреля
08.04 15.29 Жители Ростова выходят на митинг. Там они подписали резолюцию, в которой призвали власти к ответу за вонючую воду, а также попросили перерасчёт за воду такого качества.
06.04 19.30. Жители Ростова Великого и населённых пунктов в районе забили тревогу — водопроводная вода стала мутной и вонючей. Такую воду не то, что пить невозможно, даже руки помыть нельзя.
07.04 10.15 Жители Ростова скупают канистры с питьевой водой из магазинов. Ситуация дошла до того, что в супермаркетах практически не осталось воды. Поэтому люди спрашивают в соцсетях: где купить воды?
07.04 11.43 Администрация Ростовского района утверждает: ничего страшного не произошло.
07.04 12.47 К решению проблемы подключаются региональные власти. В Ярославской области создаётся оперативный штаб.
Фото: РњРёС…Р°РёР» РљРѕРЅС‚СѓРµРІ, Михаил Контуев
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