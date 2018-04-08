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«Всё предвидеть невозможно»: глава Ростовского района отчитался перед людьми за вонючую воду
8 апреля 2018 16:27
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Глава Ростовского района Алексей Константинов сказал, что полностью разделяет негодование всех, кто высказывается по поводу качества водопроводной воды. Также он рассказал людям о работе, которую проводят власти и коммунальщики, чтобы восстановить водоснабжение.
— Надо учесть, что мы живем на подтопляемой территории — раз. От всех нештатных ситуаций застраховаться невозможно и предвидеть их заранее тоже — два, — сказал глава района. — Наша задача — в краткие сроки максимально привести ситуацию в норму, и мы это делаем.
Также Константинов отметил, что после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям он лично проконтролировал все предпринятые меры.
— Ситуация под самым жестким контролем, — добавил чиновник. — Мониторинг качества питьевой воды проводится специалистами госпредприятия «Южный водоканал» ежечасно. Качество воды соответствует необходимым критериям; показатель запаха за последние сутки уменьшился в 2,5 раза, показатели цветности и мутности не выходят за пределы нормы и соответствуют параметрам, характерным для паводкового периода. Сделано всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки купировать последствия.
В Ростовском районе третий день из кранов течёт вонючая и мутная вода. Сегодня она стала уже лучше, но пить такую воду и мыться в ней невозможно. Власти организовали развоз воды на машинах. Также жители Ростова скупают канистры с питьевой водой из магазинов. Ситуация дошла до того, что в супермаркетах практически не осталось воды. Власти отрапортовали — это из-за паводка. Мы уже подробно рассказывали о сложившейся в Ростовском районе ситуации.
По проблеме был созван региональный оперативный штаб. Подключились к решению проблемы и региональные власти. А люди вышли на митинг. Там они подписали резолюцию, в которой призвали власти к ответу.
Фото: администрация Ростовского района
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