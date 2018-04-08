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В Ярославле пустят троллейбус по маршруту № 2
8 апреля 2018 14:26
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В «ЯрГорЭлектроТрансе» сообщили о планах по возобновлению троллейбуса по маршруту № 2.
— В этом году двойку планируют вернуть, однако ходить она будет уже до Ярославля-Главного, — сообщили на предприятии.
Раньше троллейбус по маршруту № 2 ходил от остановки «улица Громова» на проспекте Дзержинского и до Октябрьской площади. Был период, когда от Октябрьской площади маршрут продлевали до улицы Собинова. В настоящее время такого троллейбуса в Ярославле нет.
Фото: Александра Савельева
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