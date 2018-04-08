В Ярославле пустят троллейбус по маршруту № 2

Теперь на Октябрьской площади разворачиваются троллейбусы 7-го маршрута, а раньше сюда ездили ещё и 2-ки

В «ЯрГорЭлектроТрансе» сообщили о планах по возобновлению троллейбуса по маршруту № 2.

— В этом году двойку планируют вернуть, однако ходить она будет уже до Ярославля-Главного, — сообщили на предприятии.

Раньше троллейбус по маршруту № 2 ходил от остановки «улица Громова» на проспекте Дзержинского и до Октябрьской площади. Был период, когда от Октябрьской площади маршрут продлевали до улицы Собинова. В настоящее время такого троллейбуса в Ярославле нет.