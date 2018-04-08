|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Топить до конца: ярославские власти сообщили о планах по отключению отопления
8 апреля 2018 14:02
4 294 0
Ярославцы с приходом весеннего тепла в социальных сетях стали обсуждать возможное отключение отопления. В мэрии успокаивают — в ближайшие дни батареи не остынут.
— В прошлом году отключать отопление планировали в конце апреля, но тогда было довольно прохладно, и мэр перенёс срок на начало мая, — рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Будем смотреть по погоде.
Согласно российскому законодательству, отключать отопление можно лишь тогда, когда пять дней кряду среднесуточная температура будет выше +8 °C.
По прогнозам синоптиков, завтра в Ярославле будет тепло и солнечно. Днём до +16 °C. Начиная со вторника, будет чуть прохладнее. Днём воздух будет прогреваться лишь до +7 °C. Также синоптики сообщили, каким будет это лето.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров