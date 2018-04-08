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Топить до конца: ярославские власти сообщили о планах по отключению отопления

8 апреля 2018 14:02
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отопление, ЖКХ, Ярославль

Ярославцы с приходом весеннего тепла в социальных сетях стали обсуждать возможное отключение отопления. В мэрии успокаивают — в ближайшие дни батареи не остынут.

— В прошлом году отключать отопление планировали в конце апреля, но тогда было довольно прохладно, и мэр перенёс срок на начало мая, — рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Будем смотреть по погоде.

Согласно российскому законодательству, отключать отопление можно лишь тогда, когда пять дней кряду среднесуточная температура будет выше +8 °C.

По прогнозам синоптиков, завтра в Ярославле будет тепло и солнечно. Днём до +16 °C. Начиная со вторника, будет чуть прохладнее. Днём воздух будет прогреваться лишь до +7 °C. Также синоптики сообщили, каким будет это лето.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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