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«Покажи бороду и получи скидку»: ярославский спортклуб запустил необычную акцию
7 апреля 2018 19:58
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Бороды нынче в почёте. Настолько, что их носят самые известные лица города. Например, баскетболисты ярославского клуба «Буревестник».
Клуб запустил необычную акцию: приди на матч с такой же бородой, как у игроков, и получили скидку на билет.
— Поддержи команду — не брейся до первой победы! Клуб дарит скидку 50% на любую категорию билетов всем, кто придет за покупкой с такой же шикарной бородой, как у игроков команды. Акция действует, пока команда не побрилась. Лёгкая небритость в зачёт не идёт, — рассказали представители баскетбольного клуба «Буревестник».
Уже завтра команда сразится с магнитогорским «Динамо».
Фото: БК "Буревестник"
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