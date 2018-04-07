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Город

«Покажи бороду и получи скидку»: ярославский спортклуб запустил необычную акцию

7 апреля 2018 19:58
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баскетбол, буревестник, Ярославль, борода

Бороды нынче в почёте. Настолько, что их носят самые известные лица города. Например, баскетболисты ярославского клуба «Буревестник».

Клуб запустил необычную акцию: приди на матч с такой же бородой, как у игроков, и получили скидку на билет.

— Поддержи команду — не брейся до первой победы! Клуб дарит скидку 50% на любую категорию билетов всем, кто придет за покупкой с такой же шикарной бородой, как у игроков команды. Акция действует, пока команда не побрилась. Лёгкая небритость в зачёт не идёт, — рассказали представители баскетбольного клуба «Буревестник».

Уже завтра команда сразится с магнитогорским «Динамо».

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: БК "Буревестник"
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