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Успели выйти за секунду до: в Ярославле ледяная глыба проломила крышу машины
7 апреля 2018 19:41
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И снова от нечищеных крыш страдают ярославцы. В этот раз, к счастью, пострадал лишь припаркованный автомобиль. Но всё могло закончиться плачевно. Ведь владелица машины вышла из салона буквально за пару секунд до произошедшего.
— Это было страшно, — рассказывает владелец автомобиля Татьяна. — Все произошло на наших глазах. Мы ведь только успели выйти! Кстати, мы неоднократно подавали заявку на очистку крыши дома. Кровлю чистили, но плохо. А ведь во дворе играют дети.
Всё это случилось во дворе дома по улице Свободы, 81/33. А ведь накануне мы спрашивали у мэрии Ярославля, все ли крыши почистили коммунальщики.
— На данный момент почищены все крыши в городе, — заявили в мэрии Ярославля.
Напомним, за последние несколько дней в Ярославле произошло несколько ЧП: ледяные глыбы падали на голову людям. От сосулек пострадало несколько человек, в том числе десятилетняя девочка. Она попала в реанимацию.
Фото: Кировский район - Ярославль/Vk.com
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