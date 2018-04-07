×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Успели выйти за секунду до: в Ярославле ледяная глыба проломила крышу машины

7 апреля 2018 19:41
158 0
авто, снег, Ярославль, ледяная глыба

И снова от нечищеных крыш страдают ярославцы. В этот раз, к счастью, пострадал лишь припаркованный автомобиль. Но всё могло закончиться плачевно. Ведь владелица машины вышла из салона буквально за пару секунд до произошедшего.

— Это было страшно, — рассказывает владелец автомобиля Татьяна. — Все произошло на наших глазах. Мы ведь только успели выйти! Кстати, мы неоднократно подавали заявку на очистку крыши дома. Кровлю чистили, но плохо. А ведь во дворе играют дети.

Всё это случилось во дворе дома по улице Свободы, 81/33. А ведь накануне мы спрашивали у мэрии Ярославля, все ли крыши почистили коммунальщики.

— На данный момент почищены все крыши в городе, — заявили в мэрии Ярославля.

Напомним, за последние несколько дней в Ярославле произошло несколько ЧП: ледяные глыбы падали на голову людям. От сосулек пострадало несколько человек, в том числе десятилетняя девочка. Она попала в реанимацию.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Кировский район - Ярославль/Vk.com
Продажа авто, мото
Далее: Воняет тухлой рыбой: из-за ЧП в Ярославской области люди остались без питьевой воды

Новое на сайте
Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет
Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут

Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут
Три шага для рекордно долгой службы шифера

Три шага для рекордно долгой службы шифера
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

Фильм недели
позавчера
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (9): ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (13): да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,89 58,58
EUR 71,10 71,79
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 07.04
USD 57,83 0,25
EUR 70,71 0,11
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.