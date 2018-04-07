В Ярославль из Иерусалима доставят Благодатный огонь

Огонь прибудет в Успенский собор

Завтра в Ярославль из Иерусалима прибудет Благодатный огонь. Получить святыню сможет каждый желающий в Успенском кафедральном соборе на Великой вечерни в 16:00.

— Доставку Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме организует Фонд Андрея Первозванного. Специальным авиарейсом Благодатный огонь будет доставлен в Москву к началу Пасхального Патриаршего Богослужения в Храме Христа Спасителя и передан Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, — рассказали в ярославской епархии.