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Пьяный ярославец украл дорожный знак с проспекта Авиаторов
7 апреля 2018 14:55
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Решил украсть для себя. В Заволжском районе пьяный ярославец сорвал со столба один из дорожных знаков. Очевидцы этого безобразия сразу же позвонили в полицию.
В результате сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулём которой и находился грабитель. Мало того что он украл дорожный знак, так ещё и сел за руль пьяным.
— В отношении 20-летнего мужчины возбудили административное дело по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А также уголовное дело по факту кражи. Мужчина пояснил, что украл дорожный знак с целью личного использования, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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