Пьяный ярославец украл дорожный знак с проспекта Авиаторов

Мужчина украл знак для себя

Решил украсть для себя. В Заволжском районе пьяный ярославец сорвал со столба один из дорожных знаков. Очевидцы этого безобразия сразу же позвонили в полицию.

В результате сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулём которой и находился грабитель. Мало того что он украл дорожный знак, так ещё и сел за руль пьяным.

— В отношении 20-летнего мужчины возбудили административное дело по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А также уголовное дело по факту кражи. Мужчина пояснил, что украл дорожный знак с целью личного использования, — рассказали в УМВД по Ярославской области.