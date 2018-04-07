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Ярославской племяннице отравленного российского разведчика отказали в британской визе
7 апреля 2018 14:29
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Виктории Скрипаль, племяннице отравленного в Великобритании российского разведчика, отказали в британской визе. Об этом рассказала сама Виктория. Женщина также заявила, что ей только один раз удалось пообщаться по телефону с Юлией — дочкой Сергея Скрипаля.
Напомним, Юлию и её отца нашли без сознания 4 марта. Оба впали в кому после отравления веществом «Новичок». 29 марта Юлия Скрипаль пришла в сознание.
— Я собиралась в Англию, чтобы забрать Юлю на родину, если она согласится, — рассказала Виктория Скрипаль.
Несколько недель Виктория собирала документы для визы в Великобританию. Она также заявила, что вынуждена всем заниматься сама. Никто не оказывает ей никакой поддержки, в том числе материальной.
Из-за преследования журналистов она вынуждена была сидеть дома и даже потеряла работу.
Фото: Первый канал
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