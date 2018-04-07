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Полиция рассказала подробности ДТП, в котором маршрутка насмерть сбила пешехода
7 апреля 2018 09:52
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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло накануне на Резинотехнике. Там около 21:00 на втором километре дороги Ярославль — Очапки маршрутка насмерть сбила 36-летнего мужчину.
— По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался до приезда скорой помощи, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Известно, что за рулём пазика находился 31-летний водитель.
Как рассказывали местные жители, тротуаров вдоль дороги нет, а по обочине пройти — утонешь в грязи. Может быть, именно это и вынудило погибшего мужчину выйти на проезжую часть. Однако есть и такие, кто утверждает, что пешеход явно был нетрезвым.
— В красной куртке мне попался, из темноты выскакивал прямо под машины. Время было около 20:30. Еле объехал его. Видимо, кто-то не объехал... Судя по телодвижениям, был в хлам, — написал ярославский автовладелец в одном из пабликов.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Фото: Владимир Смирнов «Жесть Ярославль»/VK.com
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