В Ярославле маршрутка насмерть сбила пешехода

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В Ярославле поздно вечером маршрутка, двигаясь в сторону Резинотехники, сбила мужчину. Очевидцы утверждают, что пешеход скончался на месте.
— Вероятно, это участок, как от Лесных полян до Толги ехать, — написала Вета Ярославская в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Тёмная дорога, и встречные слепят по чем зря. Всегда страшно ездить по тому участку, ни зги не видно.
Пользователи соцсетей спорят, кто виноват в этом ДТП: пешеход, потому что шёл без светоотражающих элементов на одежде, из-за чего водитель его заметил уже слишком поздно, или же это гнал водитель маршрутки.
Как рассказывают местные жители, тротуаров в этом месте вдоль дороги нет, а по обочине сейчас не пройти — в грязи можно утонуть.
Еще одно ДТП с пешеходом произошло вчера в Заволжском районе. На улице Орджоникидзе «Опель» сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.
Фото: Владимир Смирнов «Жесть Ярославль»/VK.com
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