Комиссия проверила полигон Скоково на экологическую безопасность

Комиссии показали, как раскатывают и утрамбовывают мусор

Сегодня комиссия проверила полигон Скоково на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства.

При захоронении отходов на полигоне их разравнивают бульдозерами и утрамбовывают уплотнительной техникой, что позволяет уменьшить объем мусора в 10 раз.

— На полигоне применена система рециркуляции фильтрата, — рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Скоково Юлия Елизарова. — Это передовое решение позволяет не сбрасывать стоки, а производить их откачку на тело полигона, через систему водораспределительных труб.

Комиссия осмотрела весь цикл, который проходит приезжающий на полигон транспорт.

Все машины с отходами подъезжают к весовой, где их взвешивают, проходят радиационный и морфологический контроль. Груз осматривают и взвешивают, проверяются сопутствующие документы, в том числе паспорта отходов. На выезде машины также взвешивают, чтобы узнать массу груза. Для соблюдения норм экологической безопасности на территории полигона оборудована ванна с дезинфицирующим средством для обработки ходовой части выезжающих мусоровозов.

— На полигоне находятся твердые коммунальные, крупногабаритные и промышленные отходы 4-5-го классов опасности. Весь цикл их приема и размещения организован на сегодня с учетом мер экологической безопасности, — рассказал начальник отдела по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.

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