В Ярославской области сгорел «Мерседес» за 1,5 миллиона: полиция разыскивает поджигателей

Поджигателям машины грозит до пяти лет лишения свободы

Владелец автомобиля «Мерседес», сгоревшего ночью во дворе дома на улице Юбилейная в Рыбинске, написал заявление в полицию.

Пожар вспыхнул в ночь на 5 апреля. Огонь уничтожил «Мерседес» и повредил две соседние машины. Полицейские установили, что это был поджог, ущерб владелец оценил в 1,5 миллиона рублей.

— Полиция Рыбинска возбудила уголовное дело и назначила необходимые экспертизы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к поджогу, им грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Первыми пожар заметили местные жители, они проснулись от сильного хлопка и вызвали МЧС. По камерам видеонаблюдения установили, что автомобиль подожгли.