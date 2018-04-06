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В Ярославской области сгорел «Мерседес» за 1,5 миллиона: полиция разыскивает поджигателей

6 апреля 2018 18:53
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МЧС, Ярославская область, пожар

Владелец автомобиля «Мерседес», сгоревшего ночью во дворе дома на улице Юбилейная в Рыбинске, написал заявление в полицию.

Пожар вспыхнул в ночь на 5 апреля. Огонь уничтожил «Мерседес» и повредил две соседние машины. Полицейские установили, что это был поджог, ущерб владелец оценил в 1,5 миллиона рублей.

— Полиция Рыбинска возбудила уголовное дело и назначила необходимые экспертизы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. —  Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к поджогу, им грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Первыми пожар заметили местные жители, они проснулись от сильного хлопка и вызвали МЧС. По камерам видеонаблюдения установили, что автомобиль подожгли.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: «Подслушано в Рыбинске»/VK.com
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