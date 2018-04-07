Здоровый интерес: рассказываем, как быстро и бесплатно пройти медосмотр

Диспансеризацию проходят один раз в три года

Какие бы проблемы ни существовали в сфере бесплатного здравоохранения, есть в нем и бесспорный плюс — оно все же бесплатное. Каждый обладатель полиса ОМС может пройти медицинское обследование, позволяющее вовремя обнаружить слабые звенья в организме. Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, Сеть городских порталов рассказывает, как и куда обратиться, чтобы сохранить здоровье, а также зачем вообще нужно периодически обследоваться.

Я чувствую себя здоровым, зачем мне медосмотр?

Завкафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Сеченовского университета Михаил Осадчук призывает не игнорировать медосмотры. Многие болезни, в том числе и очень тяжелые, протекают бессимптомно. При этом начинать лечить их нужно как можно раньше. Тогда обратившийся может полностью вылечиться или как минимум остановить развитие болезни.

— Ни одна страна в мире за счет госбюджета не сможет помочь всем больным с заболеванием сердца или, допустим, почек. Поэтому здоровый образ жизни и соблюдение рекомендаций, данных врачом после проведения диспансеризации — наиболее рентабельная модель современного здравоохранения. Врач и пациент должны действовать как партнеры и идти навстречу друг другу. Тогда возможны хорошие результаты, — говорит Михаил Осадчук.

Медосмотры относятся ко второму этапу профилактики заболеваний. Первый — соблюдение здорового образа жизни: нужно правильно питаться, употреблять меньше соли и быстрых углеводов, ежедневно съедать 400-600 граммов овощей и фруктов, быть физически активным, отказаться от вредных привычек и радоваться жизни.

Кому нужна диспансеризация?

Всем. Начиная с 21 года и далее каждые три года, даже если вы здоровы, отмечает профессор.

— Есть такие заболевания, которые могут проявиться, даже если вы ведете здоровый образ жизни. Например, муковисцидоз [наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена]. Но есть условно наследственные болезни, которых можно избежать. В их числе сахарный диабет второго типа, — рассказывает Михаил Осадчук. — Если отец или мать страдают от этого недуга, то риск развития болезни у их ребенка достаточно высок. Но когда человек понимает это и следит за своим весом, питанием, физической активностью, он не заболеет диабетом. Та же ситуация с артериальной гипертензией, а она является основной причиной смерти людей во всем мире, так как ведет к осложнениям в виде инфарктов и инсультов. У меня есть друг, у которого все старшие родственники умерли от артериальной гипертензии, а он худощавый, стройный, в хорошей физической форме, ему 60 лет и он чувствует себя прекрасно, давление в норме.

Диспансеризацию проводят поликлиники

Когда можно пройти диспансеризацию?

Минздрав рекомендует проходить диспансеризацию каждому взрослому человеку раз в три года. Рассчитать, когда медосмотр надо проходить конкретно вам, просто: если ваш возраст делится на три, то пора собираться в больницу. В 2018 году диспансеризацию могут пройти люди, рожденные в 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997 годах. Работодатели обязаны отпускать работников для ее прохождения.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления и узнать, когда и в какой кабинет подойти. Важно соблюдать правила первого обращения: прийти в медучреждение утром, натощак, до выполнения каких-либо физических нагрузок. Даже банальная утренняя зарядка может исказить результаты исследований. Если вы старше 45 лет, нужно принести с собой контейнер с калом — для исследования на скрытую кровь. Емкость нужно подписать или разместить на ней наклейку с ФИО. Если вы за последний год проходили медицинские обследования, возьмите заключения с собой и покажите их медработникам.

Сначала вас попросят заполнить анкету, потом сдадите анализы и пройдете обследования. Через 1-6 дней, в зависимости от времени получения результатов, идете к участковому врачу для заключительного осмотра. Если будут выявлены факторы риска, хроническое заболевание или другие проблемы со здоровьем, вас направят на второй этап — для дополнительных обследований.

В поликлинику нужно прийти утром, до выполнения каких-либо физических нагрузок

А если не мой год, то что?

Есть еще один вид бесплатного обследования — профилактический медицинский осмотр. Его можно пройти один раз в два года. Но он не проводится в год диспансеризации (например, рожденные в 1985 году в 2018-м могут пройти только диспансеризацию), и если люди работают на вредных производствах, так как у них свой порядок периодического осмотра.

Профилактический медицинский осмотр также проводят поликлиники по месту прикрепления. Как и в случае с диспансеризацией, нужно позвонить в регистратуру поликлиники и уточнить, когда и в какой кабинет подойти.

Такой осмотр проходит в два этапа. На первом этапе (он занимает около трех часов) проводятся обследования. Через пару дней, во время второго визита, вы посетите врача, чтобы обсудить результаты осмотра. Если выявят хроническое заболевание или другие проблемы со здоровьем, вас направят на дополнительные исследования. При наличии показаний — в специализированные высокотехнологичные медучреждения или на санаторно-курортное лечение.

А можно быстрее пройти медосмотр?

Если вы молоды и в целом чувствуете себя хорошо, можете бесплатно пройти комплексное обследование в Центрах здоровья. С собой не забудьте захватить паспорт и полис. Исследование займет не более часа. У вас возьмут кровь на анализ, оценят состояние сердца по ЭКГ, проведут спирометрию (измерение объемных и скоростных показателей дыхания, определение концентрации оксида углерода в выдохе), биоимпедансометрию (определение состава тела человека: соотношения жировой и мышечной массы), измерят рост, вес, объем талии, вычислят индекс массы тела. Вы посетите офтальмолога и стоматолога-гигиениста. По результатам обследования врач Центра здоровья составит индивидуальный план по оздоровлению образа жизни.