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Сдует всех: МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре
6 апреля 2018 17:05
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Сообщения о резком ухудшении погоды и экстренные предупреждения посыпались одно за другим. Сейчас специалисты МЧС сообщили о сильном ветре — порывами до 15—20 м/с.
— Усиление ветра прогнозируется с 18 часов сегодняшнего вечера и до того же времени завтра, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Спасатели говорят, что из-за сильного ветра могут быть затруднения в работе транспорта, увеличение ДТП и обрывы линий электропередач.
Это ещё не всё — синоптики сообщили, что завтра резко похолодает и выпадет снег.
Фото: Александра Савельева
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