Сдует всех: МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре

Спасатели предупредили ярославцев о непогоде

Сообщения о резком ухудшении погоды и экстренные предупреждения посыпались одно за другим. Сейчас специалисты МЧС сообщили о сильном ветре — порывами до 15—20 м/с.

— Усиление ветра прогнозируется с 18 часов сегодняшнего вечера и до того же времени завтра, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Спасатели говорят, что из-за сильного ветра могут быть затруднения в работе транспорта, увеличение ДТП и обрывы линий электропередач.

Это ещё не всё — синоптики сообщили, что завтра резко похолодает и выпадет снег.