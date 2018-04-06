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Бейте палками по льду: в МЧС предупредили ярославцев об опасности на реке
6 апреля 2018 16:12
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Жителям Ярославской области специалисты МЧС разослали сегодня СМС с экстренным предупреждением.
«В связи с разрушением ледостава на водных объектах в Ярославской области введён запрет выхода людей на лёд. Выход на лёд чрезвычайно опасен», — сказано в сообщениях.
В региональном управлении Министерства уточнили, что из-за потепления лёд на реках и озёрах стал резко таять. Спасатели обращают на эту информацию внимание рыбаков и родителей. Последних они просят внимательнее следить, чтобы ребятня не устраивала игры на льду.
— Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости в тумане, при снегопаде, — рассказали в МЧС. — Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой появится хоть немного воды — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.
На днях спасатели уже потренировались в спасении людей, провалившихся под лёд. Но это не означает, что стоит рисковать.
А синоптики, тем временем, рассказали, что на Ярославле резко похолодает и выпадет снег. Мы опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни.
Фото: Лев Белков
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