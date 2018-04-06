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Появилось видео с места ДТП на трассе М-8: «Матиз» зажало фурами
6 апреля 2018 15:09
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Видео с места смертельного ДТП на трассе М-8 в Даниловском районе выложил Дмитрий Александров в группе «Подслушано у водителей. Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». В ролике видно, что фуры уже растащили и поставили вдоль дороги, чтобы восстановить движение по трассе. Только смятый «Матиз» пока продолжает лежать на обочине.
Авария произошла сегодня ночью на 285-километре трассы. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и оказался смят двумя фурами. 31-летний водитель легкового авто погиб на месте.
— Претензий к дорожным условиям нет, — рассказали в Упрдор «Холмогоры». — Движение восстановлено.
Фото: Дмитрий Александров «Подслушано у водителей Ярославль»/VK.com
Видео: Дмитрий Александров
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