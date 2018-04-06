Женщина, снявшая при ребёнке порно в прямом эфире, рассказала, зачем это сделала

Поступок ярославны возмутил многих

Мало кто мог понять причины, побудившие жительницу Ярославля снять свои утехи с мужчиной в прямом эфире. Да ещё и на глазах у своей маленькой дочки. Теперь стало понятно, зачем она это сделала.

— Она рассказала, что сняла всё для остроты ощущений, — рассказал источник 76.ru.

Цель, по всей видимости, была достигнута. Потому что теперь развратницу ждёт суд. Ей могут назначить шесть лет колонии.

Секс-скандал получил широкую огласку. Поступок взрослых, занявшихся сексом в прямом эфире, обсуждал весь город — ведь за этим занятием маму с приятелем застукала её дочка.

Отец под уголовную статью не попал, так как заявил, что является инвалидом по зрению и не видел съёмки. С девочкой некоторое время работали психологи. Сейчас ребёнка вернули обратно в семью.