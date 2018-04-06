Через пару лет в ярославских многоэтажках могут встать больше половины лифтов

В 2020 году большинство ярославских лифтов станут запрещёнными по новым нормативам

Сегодня в Ярославской областной думе депутаты, чиновники и коммунальщики собрались, чтобы выяснить. в каком состоянии в городах региона находятся лифты. Первым делом на совещании озвучили цифры — всего в регионе более четырёх тысяч лифтов. А 2 616 из них к февралю 2020 года встанут. Потому что не будут подходить под новые требования Ростехнадзора. А это значит, что их использование станет запрещено.

— Пугать народ, что они небезопасные, не нужно, — успокоил директор «Ярославльлифта» Владимир Рыков. — Просто они не подходят под современные требования.

Например, теперь в лифтах должны быть фотозавесы, чтобы двери лифта при закрытии не хлопали по людям. Специальный датчик должен определять, нет ли кого-то в створках. Много лифтов с пластиковыми кабинами, а такие теперь тоже не подходят по нормативам пожарной безопасности. Не везде стоят подпольные контакты. А это важно, чтобы лифт нельзя было отправить кататься без людей в кабине, нажав кнопку из подъезда.

— А ещё мы в России живём, — напомнил собравшимся Владимир Рыков. — А тут люди поджигают кнопки. Поэтому лифты должны быть вандалозащищёнными.

Собравшиеся почти единогласно решили — лифты нужно к 2020 году заменить, а деньги взять из фонда капитального ремонта.

— Износ лифтового фонда — более 65 процентов. Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации, — сказал генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Эдуард Потапов.

Ни депутатов, ни представителей мэрии Ярославля, ни коммунальщиков детали особо не интересовали. Изучить детально вопрос решились лишь коммунисты.

— Сколько на сегодняшний день лифтов в аварийном состоянии? — стали спрашивать Александр Воробьёв и Эльхан Мардалиев. — Сколько из них эксплуатируются уже по 40 лет? Почему решать проблему нужно за счёт жильцов?

Но конкретных ответов на свои вопросы они так и не получили.

— Мы несколько лет сидели, ничего не делали, а теперь опомнились и решили устранить проблему за счёт людей, — возмущались представители КПРФ. — Знаете, а срок эксплуатации хрущёвок тоже вышел, почему никто не ставит вопрос о замене этих домов на новые. И почему, вообще, жители советских пятиэтажек должны скидываться в общий котёл на замену лифтов в других домах?

И тут выяснилось, что с жителей хрущёвок фонд капремонта собирает 65% денег, а тратят на них из общего котла лишь около 35%. Но представитель фонда успокоил — на всех денег хватит.

— Мы запланировали 540 видов работ, — сказал он. — Это и лифты, и кровли, и другие работы. На лифты будем тратить деньги постепенно — не за один год.

В итоге вопрос было решено вынести на голосование на заседание областной думы. Но, кажется, что вопрос уже решён — заменить за счёт фонда капитального ремонта. И если раньше у ярославцев была возможность отказаться от замены лифта в подъезде, хоть и за дополнительную плату, то теперь, похоже, и этой возможности людей лишат.