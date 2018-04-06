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В Заволжском районе «Опель» сбил 9-летнего мальчика: ребёнок в больнице
6 апреля 2018 14:48
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Вчера вечером в Заволжском районе автомобиль «Опель-Астра» сбил девятилетнего мальчика. ДТП произошло на улице Серго Орджоникидзе в 17:20.
— По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Мальчик получил травмы, его увезли в больницу.
Полиция просит родителей напоминать детям правила дорожного движения. А Госавтоинспекция напоминает о необходимости в тёмное время суток иметь на одежде светоотражающие элементы.
Месяц назад в Заволжском районе пьяный водитель сбил женщину с ребёнком на переходе и пытался уехать. Скрыться мужчине не удалось, его поймали другие водители.
Фото: Александра Савельева
Далее: В департаменте образования Ярославской области рассказали, изменится ли стоимость школьных обедов
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