В Заволжском районе «Опель» сбил 9-летнего мальчика: ребёнок в больнице

Мальчика увезли в больницу

Вчера вечером в Заволжском районе автомобиль «Опель-Астра» сбил девятилетнего мальчика. ДТП произошло на улице Серго Орджоникидзе в 17:20.

— По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Мальчик получил травмы, его увезли в больницу.

Полиция просит родителей напоминать детям правила дорожного движения. А Госавтоинспекция напоминает о необходимости в тёмное время суток иметь на одежде светоотражающие элементы.

Месяц назад в Заволжском районе пьяный водитель сбил женщину с ребёнком на переходе и пытался уехать. Скрыться мужчине не удалось, его поймали другие водители.