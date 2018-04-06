В департаменте образования Ярославской области рассказали, изменится ли стоимость школьных обедов

Цены повышать не будут

В департаменте образования Ярославской области рассказали, подорожают ли школьные обеды.

— До конца учебного года цена не поднимется, — пояснили чиновники.

Что будет потом, пока неизвестно. Зато уже сейчас известно, что школьников будут кормить лучше. В рацион детей добавят мясо, овощи и молочные продукты.