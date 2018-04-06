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В департаменте образования Ярославской области рассказали, изменится ли стоимость школьных обедов
6 апреля 2018 14:32
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В департаменте образования Ярославской области рассказали, подорожают ли школьные обеды.
— До конца учебного года цена не поднимется, — пояснили чиновники.
Что будет потом, пока неизвестно. Зато уже сейчас известно, что школьников будут кормить лучше. В рацион детей добавят мясо, овощи и молочные продукты.
Фото: Александра Савельева
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