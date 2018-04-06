|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Давай мясо! Мэр Ярославля пообещал ещё лучше кормить школьников
6 апреля 2018 13:52
2 528 5
Владимир Слепцов возмутился: что за дрянь едят ярославские школьники? Кисель, сосиски, макароны — всё это нездоровая еда. А мэр у нас, как известно, за здоровый образ жизни. Поэтому он распорядился, чтобы и школьников кормили нормально.
— При прежней системе закупки невозможно было за ту цену, что стоят школьные обеды, нормально кормить детей. С новой системой оптовых закупок у нового поставщика появилась возможность повысить и качество, и количество еды, — рассказали в мэрии Ярославля.
В рацион школьников добавят больше мяса, овощей и молочки. В общем, всё самое полезное.
Пока неизвестно, повысят ли цену за школьные обеды или нет. В мэрии Ярославля пообещали уточнить этот вопрос в самое ближайшее время.
Напомним, недавно новое меню появилось во всех ярославских садиках. И мы его даже попробовали.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
вчера
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров