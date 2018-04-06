В Ярославле выпустили на свободу двух мужчин, обвинённых в изнасиловании

Мужчины грубо воспользовались беззащитностью девушки. Но доказательств их вины за год пока не нашли

Из ярославского СИЗО №1 выпустили под подписку о невыезде двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании. Два друга 36 и 38 лет провели за решёткой 10 месяцев по обвинению 24-летней девушки из Рыбинска, которая написала на мужчин заявление об изнасиловании.

Девушка познакомилась с мужчинами в клубе прошлым летом и поехала с ними кататься на машине, а потом и в гости в квартиру в Дзержинском районе Ярославле. Оба друга были пьяны в тот вечер. В квартире один из них начал заниматься с девушкой сексом, а затем этим занялся и второй друг, пока первый удерживал её, чтобы она не сопротивлялась. Мужчины удовлетворили свои желания не только классическим способом, но и другим грубым путём. В течение трёх дней после этой ночи обоих ярославцев задержали и заключили под стражу.

— В ходе следствия установлено, что обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения имели преступный умысел на совершение группового изнасилования, — написано в постановлении Дзержинского районного суда. — Их преступления сопровождались циничным и презрительным отношением к женщине, унижением её человеческого достоинства.

Однако во время расследования уголовного дела девушка перестала выходить на связь и в настоящее время скрывается, о чём рассказал адвокат одного из обвиняемых.

— 10 месяцев идёт расследование дела одного ночи, в то время как иных доказательств, кроме слов потерпевшей — нет. А прокурор отказывается подписывать обвинительное заключение, — рассказал адвокат Александр Мартынов. — Нам удалось добиться, чтобы обвиняемым изменили меру пресечения и выпустили их на свободу под подписку о невыезде.

В начале апреля мужчин выпустили из СИЗО. Кстати, у одного из них есть семья и ребёнок. Второй — в разводе.

В феврале этого года владельца самого известного ночного клуба в Ярославле проверяли на педофилию.