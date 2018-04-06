|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Мэр Ярославля придрался к крупнейшему в России интернет-провайдеру
6 апреля 2018 11:15
2 723 7
Сегодня на утреннем общегородском совещании в мэрии глава Ярославля очень много говорил о грязи в весеннем городе. И снова обругал крупнейшего в России интернет-провайдера за нечистоплотность. Речь идёт о металлических тумбах, в которых спрятаны провода и сети по всему городу.
— У нас много специальных тумб для рекламы, но нет, заклеивают всё вокруг, — сетовал Владимир Слепцов. — «Ростелеком» здесь? Мы же с вами договаривались. Я понимаю, что у вас очень много шкафов. Когда мне посчастливилось работать в Сергиев-Посаде, там одна фирма предложила покраску, на которую ни приклеить потом объявление, ни написать другой краской сверху. Я для вас могу узнать, что это за фирма.
Но представитель компании ответил, что именно такую краску уже и заказали вместе с пластиковыми табличками, на которых будут предупреждать расклейщиков объявлений и вандалов о наказании.
Владимир Слепцов требует от компании с января заняться чистотой в городе.
Фото: Мэрия Ярославля
|
Новое на сайте
Фильм недели
вчера
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров