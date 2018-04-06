Мэр Ярославля придрался к крупнейшему в России интернет-провайдеру

Грязные металлические шкафы в центре города расстроили мэра

Сегодня на утреннем общегородском совещании в мэрии глава Ярославля очень много говорил о грязи в весеннем городе. И снова обругал крупнейшего в России интернет-провайдера за нечистоплотность. Речь идёт о металлических тумбах, в которых спрятаны провода и сети по всему городу.

— У нас много специальных тумб для рекламы, но нет, заклеивают всё вокруг, — сетовал Владимир Слепцов. — «Ростелеком» здесь? Мы же с вами договаривались. Я понимаю, что у вас очень много шкафов. Когда мне посчастливилось работать в Сергиев-Посаде, там одна фирма предложила покраску, на которую ни приклеить потом объявление, ни написать другой краской сверху. Я для вас могу узнать, что это за фирма.

Но представитель компании ответил, что именно такую краску уже и заказали вместе с пластиковыми табличками, на которых будут предупреждать расклейщиков объявлений и вандалов о наказании.

Владимир Слепцов требует от компании с января заняться чистотой в городе.