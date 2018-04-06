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36-летний ярославский банкир набрал в кредит 223 миллиона рублей и сбежал
6 апреля 2018 10:03
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И на что такие деньги потребовались? Руководитель банка набрал кредитов на сумму свыше 223 миллионов рублей. А чтобы не отдавать, уехал из Ярославской области. Мужчину объявили в федеральный розыск.
Полицейские установили, что руководитель банка с выгодой для себя и своих компаньонов заключил договоры уступки прав требований с обществом с ограниченной ответственностью, имеющим признаки фиктивного юридического лица. Также руководитель банка взял в кредит 44 миллиона рублей. У него уже были задолженности по другим кредитам, однако проверка его кредитной истории прошла формально. Общая сумма кредитов превысила 223 миллиона рублей.
— 36-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск, удалось задержать. Он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к этому преступлению, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Мужчине ещё повезло, что за него не взялись коллекторы. Они могут и подъезд должнику поджечь.
Фото: Александра Савельева
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