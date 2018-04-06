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В Ярославле назвали детский садик, где работает самая лучшая воспитательница
6 апреля 2018 06:12
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В Ярославле выбрали самых лучших воспитателей детских садиков. Всего в конкурсе приняли участие 17 педагогов из 17 детских садов. Старт конкурса был дан в декабре 2017 года, четыре месяца конкурсанты разрабатывали творческие задания, проводили занятия с детьми и мастер-классы. Сегодня состоялся заключительный этап, были определены трое победителей, лауреаты и дипломанты конкурса.
Первое место конкурса завоевала Наталья Моржухина, педагог детского сада № 225, второе место — у Натальи Пришвиной, воспитателя детского сада № 124, бронза — у Марии Федоровой, детский сад № 179.
— Все, кто принял решение участвовать в этом конкурсе, может уже считать себя победителем, потому что участие в таком важном событии — это уже внутренний подвиг, —сказала Елена Ильина, заместитель директора Департамента образования мэрии города Ярославля.
Хорошо, когда в садиках заботятся о детях. А вот некоторых, как выяснила прокуратура, недокармливают.
Фото: мэрия Ярославля
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