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Гаишники будут ловить водителей, не уступивших дорогу скорой
5 апреля 2018 19:10
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Сотрудники УГИББ по Ярославской области вышли в совместный рейд с машинами скорой помощи. Гаишники проверяли, уступают ли ярославцы дорогу машинам с мигалками. К сожалению, не всегда. И это несмотря на то, что за подобное нарушение грозит лишение прав на срок до трёх месяцев.
— Чаще всего автомобилисты не слышат спецсигнал из-за громкой музыки в машине, другие просто невнимательны. Но когда мы везем тяжелого пациента, счет идет на минуты! — сказал водитель скорой помощи Андрей Кукушкин. — Каждый должен понимать, что в любой момент на месте этого пациента может оказаться он сам или его родные. Возможно, тогда и сознательность появится.
Недобросовестных водителей останавливали сотрудники ГИБДД. Подобные рейды инспекторы и врачи планируют проводить регулярно.
Фото: правительство ЯО
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