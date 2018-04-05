|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
На трассе М-8 «Фольксваген» раздавил «двенашку»: пострадал водитель
5 апреля 2018 16:49
3 298 0
Сегодня на трассе М-8 «Холмогоры» в 14:30 произошло ДТП — автомобиль «Фольксваген-Тигуан» столкнулся с ВАЗ-2112. Иномарка налетела на стоявшую на обочине отечественную машину и смяла её, как консервную банку.
— Дорога была сухая, чистая, непонятно, почему водитель не справился с управлением, — говорят очевидцы ДТП.
Машины от удара откинуло в кювет. Пострадал водитель ВАЗа.
Еще одна авария на ровной дороге произошла вчера — когда машина влетела в знак автозаправки.
Фото: Читатель 76.ru
|
Новое на сайте
Фильм недели
вчера
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров