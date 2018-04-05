Вернём мусор Собянину. Ярославцы вышли на пикет против московских отходов

Люди против чужого мусора

В центре Ярославля сейчас проходит пикет. На Советскую площадь вышли сторонники КПРФ с плакатами против ввоза московского мусора на территорию Ярославской области. Пикетируют сразу несколько человек.

— Вставайте на расстояние 50 метров друг от друга и меняйтесь, — наставлял перед акцией своих соратников руководитель регионального отделения партии Александр Воробьёв.

«Ярославль — не свалка Москвы», — гласят плакаты. Представители партии уверены — в регион машинами свозят отходы столицы. Сегодня этот скандал разгорается ещё сильнее. И хотя власти официально дали объяснение, что ничего лишнего на наших мусорных полигонах не появится, оппозиционеры не верят этим заявлениям.

Оппозиционеры не верят главе региона