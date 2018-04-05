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Фоторепортаж
Вернём мусор Собянину. Ярославцы вышли на пикет против московских отходов
5 апреля 2018 15:33
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В центре Ярославля сейчас проходит пикет. На Советскую площадь вышли сторонники КПРФ с плакатами против ввоза московского мусора на территорию Ярославской области. Пикетируют сразу несколько человек.
— Вставайте на расстояние 50 метров друг от друга и меняйтесь, — наставлял перед акцией своих соратников руководитель регионального отделения партии Александр Воробьёв.
«Ярославль — не свалка Москвы», — гласят плакаты. Представители партии уверены — в регион машинами свозят отходы столицы. Сегодня этот скандал разгорается ещё сильнее. И хотя власти официально дали объяснение, что ничего лишнего на наших мусорных полигонах не появится, оппозиционеры не верят этим заявлениям.
Фото: Александра Савельева
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