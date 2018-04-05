У ярославского предпринимателя сожгли сыр с плесенью

Только и остаётся, что слюнки пускать на фотографии

У ярославского предпринимателя отобрали и уничтожили сыр с голубой плесенью. А всё потому, что мужчина привёз его из Германии. Что, напомним, запрещено санкциями. Кроме того, у предпринимателя не было необходимых документов на сыр.

— Несколько килограммов сыра сожгли. А на мужчину возбудили дело об административном правонарушении, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Ярославской области.

Несколько дней назад Россельхознадзор был также беспощаден к овощам и фруктам из Европы.