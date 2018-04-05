|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
У ярославского предпринимателя сожгли сыр с плесенью
5 апреля 2018 15:33
770 0
У ярославского предпринимателя отобрали и уничтожили сыр с голубой плесенью. А всё потому, что мужчина привёз его из Германии. Что, напомним, запрещено санкциями. Кроме того, у предпринимателя не было необходимых документов на сыр.
— Несколько килограммов сыра сожгли. А на мужчину возбудили дело об административном правонарушении, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Ярославской области.
Несколько дней назад Россельхознадзор был также беспощаден к овощам и фруктам из Европы.
Фото: управление Россельхознадзора по ЯО
|
Новое на сайте
Фильм недели
сегодня
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров